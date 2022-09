Motoqueiro tem cabeça esmagada por ônibus durante acidente na Colônia Terra Nova

MANAUS – Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo, (4), na avenida Arquiteto José Henrique, bairro Colonia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, (PM), o condutor da motocicleta Titan 160, azul, placa PHU-3G14, teria tentado desviar de um veículo vindo a se desequilibrar, e atingir um ônibus do transporte coletivo.

Após atingir o veículo, o piloto da moto caiu para debaixo do coletivo vindo a ter a cabeça estourada mesmo estando de capacete. A vítima morreu na hora.

O trânsito na via ficou parcialmente interditado até a remoção do corpo da vítima. Após o mesmo ser atropelado, um casal acabou furtando o celular da vítima vindo a ser recuperado minutos depois por populares que presenciaram o furto.

O corpo do motociclista foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML) onde encontra-se à disposição de familiares. Uma perícia foi feita no local e um laudo deve sair posteriormente com detalhes do acidente.

Por Correio da Amazônia