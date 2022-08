Seis pessoas são presas em operação policial na Compensa

Três pessoas foram presas em flagrante e outras três pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (17), no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

Treze mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na ação. Durante as diligências, as polícias prenderam três homens em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e outros três homens em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

A operação contou com a atuação integrada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, o trabalho integrado entre as forças de segurança tem o objetivo de combater a criminalidade de maneira mais incisiva e eficaz.

Os presos em flagrante foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), já os presos em decorrência de cumprimento de mandado foram levados ao 8º DIP.”