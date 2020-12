Sejusc recebe carteiras da Pessoa com Deficiência e entrega 15 cadeiras de rodas

Em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e Dia Nacional da Acessibilidade, celebrados, respectivamente, no último dia 03 e 05 de dezembro, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio do Núcleo PcD, iniciou na última sexta-feira (04/12) uma nova entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência, após a chegada de um novo lote.

Além do início da nova entrega do documento, a Sejusc realizou a entrega de 15 cadeiras posturais infantis, para mães de crianças PcDs de 2 a 4 anos de idade. A ação ocorreu no Núcleo PcD, localizado na rua Salvador, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o secretário William Abreu, titular da Sejusc, novas doações de cadeiras de rodas estão programadas para acontecer nos próximos meses. Ele também destacou o compromisso do Governo do Estado e da Sejusc em garantir mais dignidade ao público PcD.

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência, Lêda Maia, destacou a importância da liberação do novo lote da carteira. “Nosso evento foi um ato simbólico, que foi desde dar acesso à pessoa com deficiência até ela garantir esses mesmos direitos. Liberamos o novo lote de carteiras para pessoas com deficiência e entregamos as cadeiras de rodas para processos abertos de crianças tetraplégicas”.

Segundo Jane Castro, supervisora do setor de análise social do Núcleo PcD da Sejusc, as cadeiras entregues são para um público alvo de 2 a 4 anos de idade.

A dona de casa Ercília Tavares, mãe do pequeno Everton Tavares, de 3 anos, contou que o auxílio dado pela Sejusc vai ajudar na mobilidade da criança diagnosticada com microcefalia e paralisia cerebral.

Documento – Para obter a Carteira, os interessados (responsáveis ou PcDs) podem solicitar por meio do aplicativo Sasi, disponível para download em celulares com sistema Android e iOS, ou de forma presencial no Núcleo PcD da Sejusc.

Cadeira de rodas – A solicitação de cadeira de rodas acontece no setor de Análise Social do Núcleo PcD ou através do contato (92) 98483-5963. Nele, o beneficiário ou responsável deve apresentar todos os documentos em cópia: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico. Em seguida, acontece o processo de medição, que consiste em uma vistoria das medidas do solicitante. Este processo define qual tipo de cadeira será disponibilizada.