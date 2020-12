Mesmo após falsificação, prefeito poderá ser diplomado em São Paulo de Olivença

A cassação do registro de candidatura do prefeito eleito de São Paulo de Olivença (a 982 quilômetros de Manaus), Nazareno Souza Martins, o Gibe, foi suspensa. Além disso, ele deverá ser diplomado normalmente.

A decisão é do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE), Fabrício Frota Marques. Foi determinada tutela de urgência.

O Ministério Público Eleitoral havia pedido a cassação do registro de candidatura de Gibe, anulando os votos nominalmente obtidos pelo candidato, por suspeita de falsidade da certidão de escolaridade inserida durante o registro de candidatura. O pedido foi feito no último dia 26.

De acordo com Gibe, a Justiça reconheceu a vontade do povo de São Paulo de Olivença. “A decisão que estava nos prejudicando foi suspensa”, disse.

Gibe foi eleito prefeito de São Paulo de Olivença com mais de 7 mil votos.