Sem cargos no governo Lula, Omar Aziz se volta contra o vice Geraldo Alckmin

Senador disse que teve embates sérios com Alckmin no passado e que a mudança de roupa do Vice, não vai mudar a sua postura.

Alegando que o vice-presidente da República, Geraldo Alckimin, é um “antigo inimigo político da Zona Franca de Manaus (ZFM)”, e, também, por ter ficado de fora das escolhas para cargos na esfera federal, até o momento, o senador Omar Aziz, resolveu bater forte no número dois do governo, o qual disse ter mantido fortes embates.

Durante pronunciamento na cerimônia de posse de Pauderney Avelino (União Brasil) à frente da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), nesta segunda-feira (23), Aziz trouxe à memória os “entreveros que já teve com Alckmin” quando ambos eram governadores, do Amazonas e de São Paulo, respectivamente, no período de 2010 a 2014.

“Eu não me iludo muito em achar que as pessoas só porque trocam de roupa mudam de pensamento. Eu fui governador e o Alckmin era governador e tivemos embates seríssimos pelo não reconhecimento dos créditos que o Amazonas tinha. Eu tive que ir à Justiça quatro vezes para derrubar decretos”, disse o senador.

“Não adianta achar que é porque o cara está no cargo tal que ele mudou de opinião”, complementou Omar Aziz.

