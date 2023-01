Navio que saiu de Santos é interceptado com 4,5 toneladas de cocaína

A Guarda Civil da Espanha interceptou um navio cargueiro contendo 4,5 toneladas de cocaína próximo as Ilhas Canárias e prendeu os 15 tripulantes da embarcação. Apreensão ocorreu no dia 18 de janeiro.

O cargueiro chamado “Blume” opera sob a bandeira de Togo. O navio saiu do Porto de Santos, em São Paulo, no dia 20 de dezembro, segundo o site Marine Traffic. O destino era Riga, na Lituânia.

A guarda civil espanhola não informou se o navio foi abastecido com a droga no Brasil.

Interceptação nas Ilhas Canárias

A operação, que contou com ajuda de diversas entidades internacionais, começou com o alerta do possível envolvimento da embarcação com o tráfico de drogas na América do Sul.

Como resultado, a vigilância aduaneira espanhola identificou qual seria o navio e fez a abordagem na madrugada do dia 18.

A mercadoria oficialmente declarada era de 200 toneladas de café, bem abaixo da capacidade real de carga do navio, o que chamou a atenção dos funcionários encarregados da operação.

Ao inspecionarem o cargueiro, encontraram a droga escondida.

Dos 15 tripulantes do navio, dois eram albaneses e 13 paquistaneses. Todos foram detidos e encaminhados para o porto de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha.

Transbordo de carga

A guarda civil informou que as condições do embarque foram muito complicadas devido à situação do mar e às grandes dimensões do barco. Apesar disso, a rápida atuação impediu um eventual transbordo de drogas para outras embarcações, o que teria comprometido a apreensão.

Esta operação atuou na região que é conhecida como “Rota do Atlântico da Cocaína”, uma região no meio do Oceano Atlântico utilizada por barcos de pesca, mercadores e cargueiros para passar a carga de drogas de uma embarcação para outra e posteriormente levar a substância para o continente europeu.

g1