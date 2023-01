Civic está de volta, importado e híbrido

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes

Fora do mercado desde o fim de 2021, a Honda agora importa o Civic em sua 11ª geração. Trazido da Tailândia, o sedã chega em versão única híbrida por R$ 244.900. Desenho, equipamentos e motores são seus maiores destaques.

Começando pelo visual, o Civic ficou mais sóbrio. Neste novo conceito, com linha de cintura mais demarcada e aumento de área envidraçada, a impressão que se tem é que o carro ficou mais largo, mas as medidas são bem próximas da geração anterior.

O interior foi renovado, com painel digital de 10,2”, central multimídia de 9”, que conecta celular sem fio (só precisa do cabo para parear), carregador por indução, revestimento de couro e sistema de som Bose, entre outros itens.

A segurança conta com 8 airbags (2 frontais, 2 de cabeça e 4 laterais, dianteiros e traseiros) e o pacote Sensing de assistências ao motorista, que traz piloto automático adaptativo (ACC), frenagem para mitigação de colisão, assistência de permanência em faixa, detecção de saída de pista e ajuste automático de farol.

A Honda diz que o sistema de segurança foi melhorado, e se baseia em imagens captadas por câmera de longo alcance e de visão grande angular, operada por um microprocessador de imagem de alta capacidade. Ou seja, algo que um motorista teria dificuldade de ver e agir.

Por fim, o novo motor é uma evolução do lançado no Accord. O Civic Híbrido vem equipado um motor elétrico de 184 cv e um gerador que trabalham em velocidades mais baixas. Quando precisa de mais velocidade (acima de 100 km/h), entra em ação o motor a gasolina 2.0 com 143 cv. O melhor de tudo é seu consumo: pelo Inmetro, o sedã faz 18,3 km/l na cidade e 15,9 km/l na estrada.

Argo, agora, tem opção automática

O Fiat Argo passa a vir com câmbio CVT em duas versões, componente que faltava ao compacto para competir mais próximo ao Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

A nova transmissão que simula 7 marchas vem acoplada ao motor 1.3 de até 107 cv, com destaque ao consumo do Inmetro, que indica 12,6 km/l (cidade) e 13,9 km/l (estrada) com gasolina.

Com isso, o Argo passa a ser oferecido em duas versões 1.0 manual (a partir de R$ 78.590); uma opção 1.3 manual (Trekking, a R$ 89.990), e duas 1.3 automáticas, Drive (R$ 90.990) e Trekking (R$ 96.990).

GTS complementa a linha VW Polo

A nova linha Volkswagen Polo ganha mais uma versão, a GTS. Por R$ 145.790, o esportivo vem equipado com o motor turbo 1.4 de 150 cv e atualizações no design.

Na frente, os faróis são de LED e a grade recebeu um filete em LED, a mesma que equipa o SUV argentino Taos. Atrás, novo logotipo VW e aerofólio exclusivo.

No interior, o hatch traz revestimento de couro em bancos, volante e painel com pesponto em vermelho, carregador de smartphone por indução, 4 entradas USB-C e central multimídia VW Play de 10,1”.

Além dessa versão mais esportiva, o VW Polo também está disponível em outras 4: MPI 1.0 de até 84 cv (R$ 83.990), TSI 1.0 de até 116 cv (R$ 93.990), ambos manuais, além de duas automáticas, a Comfortline (R$ 103.990) e Highline (R$ 111.990).

Empresa cresce no mercado de reposição

A Takao, marca que importa e comercializa peças e componentes para motores no mercado de reposição, anunciou faturamento de R$ 227 milhões em 2022, crescimento de 17% em relação ao ano anterior.

Marca integrante do Grupo Goop, a Takao possui 6.300 itens em seu portfólio, que atendem a 95% dos veículos leves vendidos no Brasil. Seu market share é de 10% de um mercado que fatura R$ 5,5 bilhões ao ano.

Projetando 22% de alta em 2023, a marca aposta em um setor de reposição mais profissional, o que melhora o nível dos serviços e peças utilizadas. Recentemente, a Takao firmou parceria com o Senai em nível nacional, para a realização de cursos gratuitos a mecânicos e reparadores.

