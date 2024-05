Sema realiza diagnóstico da cadeia produtiva de mel na APA Caverna do Maroaga

Em meio à exuberância da APA Caverna do Maroaga, uma equipe dedicada da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) embarcou em uma missão crucial: compreender a intricada cadeia produtiva do mel na região. Esta empreitada é parte integrante do ambicioso Projeto Consolidando, que se propõe a fortalecer as políticas socioambientais em todo o Estado.





Desde o dia 13 de abril, os técnicos têm percorrido incansavelmente os recantos da APA, imergindo nas comunidades do município de Presidente Figueiredo, situado a 117 quilômetros de Manaus. Seu objetivo é duplo: iniciar o diagnóstico da meliponicultura local e identificar uma área propícia para a elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad).

“Nosso compromisso primordial é promover a sustentabilidade em harmonia com o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Seuc). Isso implica em medidas que assegurem a preservação dos ecossistemas naturais enquanto fomentam o desenvolvimento econômico e social das Unidades de Conservação”, enfatizou o coordenador do projeto, Erfrany Leal.

O diagnóstico da cadeia produtiva é um processo minucioso que começa com a aplicação de questionários aos produtores locais de mel. Os dados coletados serão analisados para criar um banco de informações abrangente, revelando o verdadeiro panorama da produção.

Paralelamente ao diagnóstico, uma área de três hectares na rodovia AM-240, quilômetro 09, mais conhecida como Estrada de Balbina, está sendo escolhida para a implementação de um Plano de Recuperação. Utilizando Sistemas Agroflorestais (SAF) e métodos alternativos de uso do solo, pretende-se restaurar a área, especialmente reduzindo o emprego do fogo.

“Os Prads visam recuperar áreas previamente degradadas, seja por desmatamento, mineração ou outros fatores. A intenção é restaurar essas regiões, preparando-as para o florescimento do ecossistema. Aproveitamos nossa presença para cumprir essa segunda meta do projeto, selecionando uma área degradada para revitalização”, ressaltou um dos membros da equipe.

O Projeto Consolidando tem como meta primordial fortalecer a gestão das áreas protegidas, promovendo o empoderamento comunitário. Com o apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), a Sema conduz essa iniciativa que visa a preservação ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável.

Enquanto as lentes capturam as imagens desse esforço conjunto, a equipe da Sema avança em sua missão, trabalhando incansavelmente para proteger e promover a rica biodiversidade da APA Caverna do Maroaga.