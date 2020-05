Sema realiza soltura de quase 400 quelônios na RDS Puranga Conquista

Moradores de três comunidades da Reserva de Desenvolvimento (RDS) Puranga Conquista – Unidade de Conservação (UC) gerida pela Secretaria de Estado Meio Ambiente (Sema) – realizaram, neste fim de semana, a soltura de 398 filhotes de quelônios. Por conta da pandemia, os monitores contaram com a supervisão a distância de técnicos da Sema nos processos de coleta dos ovos até a devolução dos animais à natureza.

A soltura dos filhotes de tracajás, irapucas e tartarugas ocorreu nas comunidades Nova Esperança, São Francisco do Chita e Bela Vista do Jaraqui. A atividade teve início no dia 23 de maio, em alusão ao Dia Mundial da Tartaruga, e seguiu até domingo (24/05), por meio dos monitores ambientais capacitados pela Sema Amazonas, segundo explica o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Em 2019, moradores das comunidades receberam capacitação de dois dias para realizar o monitoramento das espécies de quelônios da região. A ação na RDS inicia em agosto, momento em que ocorre a coleta de ovos das praias para os tabuleiros, onde ficam até o período de eclosão. Após o nascimento, os quelônios são colocados em piscinas artificiais e seguem no local até alcançarem o tamanho necessário para serem soltos na natureza em segurança.

A soltura de quelônios na Reserva contou ainda com a participação de monitores das comunidades Barreirinha e Novo Canaã. A atividade é realizada no âmbito do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso Sustentável de Recursos Naturais (Probuc) da Sema, executado em 13 Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas.