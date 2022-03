Semana do Jovem Eleitor vai incentivar juventude a tirar o primeiro título

A partir desta segunda-feira (14) até sexta-feira (18), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) realizarão a Semana do Jovem Eleitor de 2002. O objetivo é atrair o público de 15 a 18 anos de idade para a emissão do título eleitoral.

Durante a semana, o Portal do TSE publicará uma série de notícias com as principais informações sobre o pleito deste ano, legislação eleitoral, alistamento, transferência e regularização do título de eleitor, entre outros tópicos, tudo para que o público jovem não tenha nenhuma dúvida quanto a prazos e regras das eleições e possa votar com segurança e confiança. Além disso, as redes sociais do TSE e dos TREs vão conversar de forma mais direta com os jovens em três segmentos distintos: quem tem 15 anos e já terá completado 16 no dia 2 de outubro; os jovens de 17 anos; e as brasileiras e os brasileiros que completam 18 anos em 2022.

Essa mobilização nacional contará com a parceria de diversos influenciadores digitais, organizações da sociedade civil e instituições públicas e privadas. Todos trabalharão em conjunto com a Justiça Eleitoral durante a semana para conscientizar a juventude sobre a importância de tirar o título de eleitor. De forma especial, chamarão a atenção para o prazo para se alistar ou mudar o domicílio eleitoral, que se encerra no dia 4 de maio.

Aliás, esse prazo será o tema de um tuitaço, que, na próxima quarta-feira (16), a partir das 10h, mobilizará os perfis dos parceiros e de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro no Twitter num grande evento para lembrar aos seguidores de que é possível tirar o título de eleitor gratuitamente pela internet.