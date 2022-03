Festival dará incremento à economia de Parintins, afirma Roberto Cidade

Ao prestigiar, na manhã desta sexta-feira, 11, o lançamento oficial do 55º Festival Folclórico de Parintins, no Teatro Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV) destacou a importância do evento para a retomada econômica de Parintins. O evento ficou dois anos sem ser realizado por conta da pandemia do coronavírus e neste 2022, acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho.

“Fico feliz que a principal expressão popular do nosso Estado vai voltar. O Festival gera muito emprego e renda e aquece a economia do município de Parintins. Vamos recuperar esses dois anos de ausência e fazer a maior festa da história neste ano”, afirmou.

Apaixonado pela festa dos bois Garantido e Caprichoso, o deputado destacou que o Festival não representa apenas três dias de festa, mas a principal fonte de renda do município, gerando 11 mil empregos diretos e indiretos e faz circular algo em torno de R$ 80 a R$ 100 milhões no município. “A economia de Parintins gira principalmente em torno da festa e, com a pandemia, a cidade sofreu muito. Torço muito por Parintins, é um povo que sofreu muito e que merece agora se reerguer”, continuou.

Durante a solenidade, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), assinou o contrato de patrocínio da Coca-Cola Brasil ao Festival de Parintins e anunciou a destinação de R$ 10 milhões aos bumbás.

“Esse anúncio marca o início da volta à normalidade das nossas vidas. Jamais passou pela nossa cabeça ficar dois anos sem o Festival de Parintins e vamos fazer o maior evento de todos os tempos. Em 2019, o Governo destinou R$ 5 milhões aos bois. Neste ano nós vamos dobrar. Será R$ 10 milhões, cinco para cada”, afirmou.