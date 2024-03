Semana Santa: FVS-RCP alerta sobre cuidados na compra e consumo de pescados

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, alerta a população sobre a importância de adotar cuidados no momento de comprar pescados para consumo nesta Semana Santa, uma tradição religiosa de muitas famílias. É essencial garantir que os produtos adquiridos estejam dentro dos padrões de segurança alimentar, como os praticados pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), no Feirão do Pescado 2024.





Com o consumo de pescados em destaque nesta semana, é fundamental que a população esteja atenta à procedência e à qualidade desses alimentos para evitar possíveis problemas de saúde. “São necessários cuidados, principalmente, com relação à qualidade e às características que demonstram o estado de conservação do alimento”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

O responsável pela Vigilância Sanitária da FVS-RCP, Jackson Alagoas, ressalta a necessidade de observar cuidados básicos na hora da compra. “É importante adquirir os pescados em locais confiáveis, que sigam as normas de higiene e manipulação adequadas. Além disso, é essencial verificar se o produto está fresco e armazenado corretamente”, disse.

Adepto do consumo de pescados no feriado religioso, o professor Felipe Silva, enfatiza que busca aplicar as precauções, no momento da compra do peixe fresco, visando evitar doenças transmitidas por alimentos contaminados. “A saúde é o nosso bem mais precioso e devemos sempre estar atentos para preservá-la”, completa.

A quem denunciar?

A FVS-RCP esclarece, ainda, que a fiscalização de pescados de qualidade ocorre por dois tipos de instituições. No âmbito da produção de pescado, os seguintes órgãos realizam a fiscalização: Ministério da Agricultura e Pecuária, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas e órgãos municipais relacionados à produção rural.

Em Manaus, conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Diretoria de Vigilância Sanitária da capital (Visa Manaus), no número (92) 98842-8481 (das 8h às 13h), ou pelo e-mail [email protected].

Feirão do Pescado

“Compreendemos a relevância da Semana Santa para os consumidores e estamos empenhados em assegurar que, durante este período, continuaremos a fornecer peixes de alta qualidade, como sempre fizemos. Trabalhamos incansavelmente para garantir que nossos peixes atendam aos mais elevados padrões de qualidade”, destacou a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Michelle Bessa.

O Governo do Amazonas, por meio da ADS, realiza o Feirão do Pescado 2024 nos dias 27, 28 e 29 de março, em três endereços na capital amazonense. Ao todo, está prevista a venda de 140 toneladas de peixe no período, que deve movimentar mais de R$ 3 milhões na economia local.

O feirão será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na zona norte; e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona sul. Durante os dois primeiros dias, quarta e quinta-feira (27 e 28/03), a população poderá adquirir o pescado das 7h às 19h. Na sexta-feira, feriado da Semana Santa, a venda acontecerá das 7h às 12h.

Orientações sanitárias

Para auxiliar a população nesse processo, a FVS-RCP lista algumas orientações sanitárias necessárias no momento da compra do pescado:

– Adquira pescados em locais confiáveis, como peixarias certificadas e estabelecimentos com boa reputação;

– Verifique se os pescados estão frescos, com odor característico e olhos brilhantes;

– Certifique-se de que os pescados estejam armazenados em temperaturas adequadas, preferencialmente refrigerados ou congelados;

– Evite comprar pescados que apresentem sinais de deterioração, como manchas escuras, odor forte ou textura viscosa;

– Ao manipular os pescados em casa, utilize utensílios limpos e lave as mãos frequentemente para evitar contaminação cruzada (transferência de microrganismos de um ambiente para outro).