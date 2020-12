Semed anuncia datas para matrículas da rede municipal 2021 em Parintins

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou nesta quarta-feira (23), no site da instituição, o edital de anúncio para a realização de matrículas dos alunos da rede municipal de ensino para o ano de 2021.

De acordo com o edital de matrícula n° 001/2020 todas as inscrições serão realizadas no mês de janeiro de 2021. Nos dias 07 e 08 serão feitas as matrículas dos alunos com deficiência. A Educação Infantil terá os dias 11 e 12 para o primeiro período, dia 13 para o segundo período e os dias 14 e 15 para o Maternal (conforme número de vagas).

No Ensino Fundamental, as matrículas dos alunos do 1° ao 5° e de 6° ao 9° ano serão realizadas de 11 a 15 de janeiro. Já Educação de Jovens e Adultos, do 2° seguimento P (6° e 7° ano) e 2° seguimento S (8° e 9°), também serão realizadas de 11 a 15 de Janeiro.

Quanto aos critérios para a efetivação da matrícula, no maternal os alunos devem ter 03 (três) anos de idade completos ou a completar até dia 31 de março de 2021. No primeiro período, os alunos devem ter 04 (quatro) anos de idade ou a completar até dia 31 de março de 2021. No segundo período, os alunos devem ter 05 (cinco) anos de idade ou a completar até 31 de março de 2021.

Para ingressar no Ensino Fundamental, os alunos devem ter 06 (seis) anos de idade completos ou a completar até dia 31 de março de 2021 conforme as normas da base do edital.

Para a realização das matrículas, as escolas irão adotar diversas medidas de prevenção ao coronavírus como cobrança obrigatória do uso de máscara, distanciamento de 1,5 metros e vão disponibilizar totens de álcool em gel 70%, pias com água e sabão, além de tapetes para higienização de calçados nas entradas dos educandários. A Semed orienta para não levar crianças e adolescentes para a realização das matrículas, além de ficar atentos as respectivas datas para não gerar filas desnecessárias. O edital com todas as informações pode ser acessado no site www.parintins.am.gov.br nas publicações de editais.