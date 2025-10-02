Semed realiza primeira edição do ‘Cuia de Sabores’ em creche municipal

O projeto “Cuia de Sabores”, realizado desde 2024 pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), contemplou a creche municipal Edith Monteiro Porto, localizada no conjunto Oswaldo Frota, zona Norte da cidade, com a primeira edição, nesta quinta-feira, 2/10.





A atividade contou com a participação de famílias dos grupos do maternal 1, 2 e 3, que somam 209 crianças, e aconteceu em formato de feira de degustação, reunindo pratos preparados e compartilhados entre todos.

Idealizada pela Gerência de Creches, a ação busca aproximar as crianças de suas famílias, por meio da culinária afetiva, valorizando memórias e incentivando hábitos alimentares saudáveis.

De acordo com a gestora da unidade, Keila Mota, o projeto fortalece a relação entre alimentação e afeto.

“Queremos que as crianças mantenham essa alimentação saudável e natural também em casa, mas sem perder o vínculo afetivo de cozinhar junto com a família. Esse projeto é sobre memória, tradição e cuidado”, destacou.

As receitas apresentadas foram elaboradas sem açúcar, sem ultraprocessados e com mínimo uso de sal, seguindo a proposta de uma alimentação equilibrada adotada nas creches da rede municipal.

Todas as preparações farão parte do “Caderno de Receitas da Vovó Edith”, um compilado inspirado nos antigos cadernos de receitas de família, que ficará como registro da comunidade escolar.

Durante o evento, as famílias compartilharam pratos representativos de suas turmas. Uma das participantes, Thayane Castro, mãe do aluno Miguel Couto, do maternal, apresentou um bolinho de banana com aveia.

“Fiquei muito feliz em participar. Essa receita faz parte da minha rotina em casa e é especial porque, além de saudável, é simples e as crianças adoram. Foi emocionante ver meu filho orgulhoso de mostrar o prato”, contou.