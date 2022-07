Semtepi participa de reunião de alinhamento da 1ª Feira de Pesca Esportiva na Amazônia

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou, na manhã desta terça-feira, 12/7, da reunião de planejamento da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura na Amazônia (FPEA). O evento acontecerá entre os dias 18 e 20 de agosto, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Centro-Sul da cidade.

O evento tem como patrocinador máster a Prefeitura de Manaus, e visa proporcionar oportunidades de negócios para impulsionar o segmento de pesca, dar visibilidade aos pequenos e médios empreendedores, além de possibilitar networking com especialistas de ecoturismo no país. A iniciativa é realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese).

Ao todo, 175 expositores estão confirmados para participar do evento. A expectativa é de que a feira receba mais de 15 mil pessoas. A atividade turística de pesca atrai mais de 30 mil participantes de todo o mundo, durante a temporada de julho a fevereiro no Amazonas, movimentando em torno de R$ 400 milhões no setor.

“Estamos apoiando esse projeto, pela grande importância para o desenvolvimento econômico na nossa cidade. A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, está organizando um estande amplo, para atrair visitantes e mostrar o potencial da nossa região”, destacou a diretora de Orçamento e Finanças da Semtepi, Daniele Lobo.