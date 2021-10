Senador ‘lava roupa suja’ na mansão de Flávio e exige retratação de Bolsonaro

Filho 01 de Bolsonaro prometeu marcar um encontro do pai com o senador do Amapá para tratarem da sabatina de André Mendonça, que acabou com lavagem de roupa suja.

A relação entre Jair Bolsonaro e Davi Alcolumbre (DEM-AP) azedou de vez nos últimos dias, após o presidente da República fazer duras críticas ao senador, em razão da demora do parlamentar em marcar a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Avisado do problema por aliados em comum, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) entrou em campo e convidou Alcolumbre para um almoço nesta segunda-feira (11), em Brasília.

O encontro aconteceu na mansão de R$ 6 Milhões do filho mais velho do presidente.

O almoço acabou virando uma verdadeira lavagem de roupa suja. Segundo apurou a coluna, o senador do DEM do Amapá disse que, até o último fim de semana, estava segurando a sabatina de Mendonça porque Bolsonaro não teria cumprido promessas políticas.

Após as críticas de Bolsonaro no domingo (10), porém, a situação teria evoluído para uma questão pessoal entre os dois. Uma das falas que mais irritou Alcolumbre foi quando o presidente disse, no domingo (10), que “ajudou” o parlamentar a se eleger presidente do Senado, em 2019.

Rachadinha

A Flávio, o senador do DEM, então, afirmou que quem tinha ajudado o clã Bolsonaro teria sido ele. Entre os exemplos, citou o fato de ter segurado a instalação do Conselho de Ética do Senado em 2019, para ajudar o filho mais velho do presidente no auge das investigações sobre a “rachadinha”.

Irritado, Alcolumbre também disse a Flávio que pretendia segurar a indicação de Mendonça até 2023, quando Bolsonaro pode estar fora do governo, caso não se reeleja. E cobrou que o presidente se retrate em público e reconheça que Alcolumbre ajudou o governo quando era presidente do Senado.

O filho mais velho de Bolsonaro, por sua vez, pediu calma a Alcolumbre e prometeu marcar uma conversa entre o pai e o senador do DEM nos próximos dias.

Por Igor Gadelha, no portal Metrópoles