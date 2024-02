Sepror entrega 90 mil alevinos a piscicultores de Rio Preto da Eva

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizou, nesta quinta-feira (29/02), mais uma entrega de 90 mil alevinos a 48 piscicultores do município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), somando 379 mil alevinos de tambaqui entregues a 220 piscicultores de todo o Amazonas, desde janeiro de 2024.





A entrega aconteceu com a presença do secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen, e representantes da Prefeitura e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam).

Alessandro Cohen destacou que as ações da Sepror junto aos piscicultores amazonenses continuam intensas e atendem a uma programação elaborada sob a coordenação do titular da secretaria, Daniel Borges, em cumprimento a orientações do governador Wilson Lima, no sentido de manter o setor em permanentes condições de produzir.

“Estamos nos aproximando dos 400 mil alevinos entregues só este ano, e já temos agendadas entregas para março, beneficiando inicialmente os municípios de Barreirinha, Borba, Coari, Amaturá e Itacoatiara, com uma meta inicial de 100 mil alevinos”, disse Cohen.

Somente em 2024 a Sepror já fez a distribuição de alevinos em 14 municípios: Boa Vista do Ramos, Codajás, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Manaus, Iranduba, Santa Isabel do Rio Negro, Tapauá, Maués, Autazes, Careiro Castanho, Itacoatiara e Benjamim Constant.

Segundo projeção realizada pela Sepror, o total de alevinos entregues, 379 mil, deverá resultar na produção de 850 mil quilos de tambaqui após um ano, já descartado o percentual de perdas.