Abertura do ano letivo da Escola de Contas do TCE-AM terá conferencistas nacionais

A abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) será no dia 11 de março de 2024, às 9h, no auditório do TCE-AM. Três conferencistas nacionais foram convidados para o evento.





A presidente do TCE conselheira Yara Lins e o coordenador geral da Escola de Contas conselheiro Júlio Pinheiro vão receber os convidados.

Dentre eles, o governador do Amazonas, Wilson Lima, o ministro do TCU Benjamin Zymler, o ambientalista Fábio Feldman, e a Coordenadora da Câmara Nacional de Sustentabilidade da Consultoria-Geral da União, Tereza Villac Pinheiro.

“Será um momento especial por estarem presentes convidados de grande representatividade nacional, que vão abrilhantar o início das atividades da Escola de Contas com palestras de perfil master class”, explica o conselheiro Júlio Pinheiro, coordenador geral da Escola de Contas.

Programação

A abertura dos trabalhos será feita pela presidente Yara Lins e, na sequência, o conselheiro Júlio Pinheiro e o governador Wilson Lima darão continuidade ao evento.

Às 10h Teresa Villac falará sobre governança pública e sustentabilidade: a atuação da Advocacia Pública Consultiva.

Fábio Feldman fará uma palestra às 10h30 sobre Gestão pública, desenvolvimento e conservação ambiental na Amazônia. Já o ministro Benjamin Zymler fará uma conferência às 11h sobre sustentabilidade das compras públicas e ações do TCU na área do meio ambiente.

Treinamentos

Nesta direção, no dia 12, às 8h30, a presidente do TCE, Yara Amazônia Lins, vai participar do lançamento do curso prestação de contas anual para os jurisdicionados, no auditório central do TCE Francisco de Sá.

Ainda em março serão realizados os cursos de sistema de integridade; nova lei de licitação com noções gerais; aperfeiçoamento didático para instrutores do TCE; entre outros.

Inscrições para o evento

O evento de início das atividades do ano letivo da Escola de Contas Públicas do TCE é aberto ao público, e as inscrições para a participação devem ser feitas no endereço eletrônico ecpvirtual.tce.am.gov.br