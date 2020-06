Sepror vistoria obras do programa S.O.S Vicinais

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), com execução da Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf), o programa “SOS Vicinais” segue em fase final, na recuperação de pontos críticos de ramais na comunidade do Areal, situada no quilômetro 41 da rodovia AM 010 (Manaus – Itacoatiara). Nesta quinta-feira (18/06), uma comitiva da Sepror realizou vistoria nas obras que estão sendo realizadas na comunidade.

Na ocasião, estavam presentes o secretário da pasta, Petrucio Magalhães Júnior; o secretário adjunto da Seapaf, Airton Schneider; e técnicos da Sepror. Eles presenciaram as condições em que o ramal se encontra, em seu processo de revitalização. Além disso, puderam ouvir depoimentos de moradores em relação ao trabalho, como o caso do agricultor Tancredo Vidal. “Está sendo de extrema importância a revitalização do ramal, pois minha renda vem diretamente do que produzo na minha terra, permitindo que eu possa todo dia ir na cidade e nos outros ramais”, comentou Tancredo.

Até o momento, já foram revitalizados sete trechos, nos quais antes era inviável o tráfego dos agricultores e compradores, o que impossibilitava a comercialização da produção existente no local. A comunidade do Areal trabalha diretamente com a produção rural, escoando suínos, ovos, frutas, hortaliças, farinha, entre outros.

No total, serão beneficiadas 320 famílias na comunidade, de acordo com a presidente, Daniele Rocha. “Toda a comunidade será beneficiada com a revitalização dos pontos críticos dos ramais, onde conseguiremos escoar os produtos”, disse.

Daniele também agradeceu ao Governo do Estado pela iniciativa de recuperação dos ramais, em especial, por sua comunidade ter sido agraciada. Outro produtor que mora no local, Marcelino Oliveira, comentou que já havia perdido três veículos próprios dentro dos ramais.

“A recuperação do ramal é um sonho para a gente nesses oito quilômetros de extensão. Eram todos de extrema dificuldade de locomoção, onde até mesmo moto era difícil passar. Já foram feitos outros serviços parecidos aqui, mas esse do ‘S.O.S Vicinais’ é o primeiro que realmente atendeu a nossa necessidade, com um serviço de qualidade”, ressaltou Marcelino.

SOS Vicinais– Trata-se de uma iniciativa do Governo do Estado para melhorar a vida do homem do campo. Tem por objetivo a recuperação de maneira emergencial de trechos críticos de ramais. As comunidades atendidas são indicadas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), tomando como base a produção do local.

Ao serem aprovadas, as obras são analisadas pela equipe de engenharia da Seapaf, que coordena as atividades, visando a melhoria das condições de utilização das vias para escoamento da produção rural. Todo o trabalho de recuperação das vicinais possui Licença Ambiental junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).