Serafim repudia ataques à jornalista Vera Magalhães: ‘cena deplorável’

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) repudiou os ataques do deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos) contra a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Garcia hostilizou a jornalista durante o debate para o governo de São Paulo na noite desta terça-feira, 13.

Usando um celular para gravar o ato, o parlamentar foi até ela e reiterou os ataques feitos pelo chefe do Executivo há duas semanas a chamando de “vergonha para o jornalismo brasileiro”, em seguida, reproduziu uma falsa notícia sobre a remuneração anual dela na TV Cultura.

“A campanha eleitoral no Brasil, como um todo, e em particular no nosso estado, está virando uma praça de guerra. O que aconteceu com o presidente da ALE-AM, deputado Roberto Cidade, no município de Borba, foi algo muito grave. Mas vejo que Brasil afora tem ocorrido, inclusive, assassinatos e, ontem à noite, no debate da TV Cultura, houve uma cena deplorável, que foi a agressão por um deputado contra a jornalista Vera Magalhães”, lamentou Serafim durante discurso na sessão plenária da ALE-AM desta quarta-feira, 14.

Separados por um segurança, Douglas Garcia continuou repetindo ataques a Vera Magalhães até ter o telefone celular tomado pelo diretor de redação da TV Cultura, Leão Serva. Em postagem no Twitter antes de começar o debate, o parlamentar bolsonarista exibiu o crachá de convidado e perguntou se Vera iria participar do evento.

“Não é a primeira vez que ela é alvo de agressões, inclusive, por parte do presidente da República. Eu repudio qualquer agressão e apelo para que nós todos possamos trazer a campanha para um nível de equilíbrio, de serenidade, de civilidade”, disse o deputado.

Não é o primeiro ataque de Garcia a Vera. Em 2020, ele e o também deputado estadual paulista Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça (PL) acusaram a jornalista, no plenário da Assembleia Legislativa paulista, de receber R$ 500 mil por ano da Fundação Padre Anchieta, que gere a TV Cultura, para atacar Bolsonaro.

“Eu peço que todos possamos refletir, orientar as pessoas que trabalham conosco, no sentido de que tenham uma postura civilizada nessa reta final da campanha. Minha total solidariedade à jornalista Vera Magalhães”, concluiu o líder do PSB na ALE-AM.