Serviço de internet é péssimo nas prefeituras do Amazonas

O serviço de internet das prefeituras do Amazonas é precário, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Amazonense de Municípios (AAM). O estudo foi realizado entre os dias 24 e 28 de maio de 2021, em todos os 61 municípios, junto às prefeituras do estado.

A pesquisa mostrou que 5% das prefeituras não possuem nenhum tipo de serviço de internet. Em plena era digital, 64% das prefeituras possuem problemas de alimentação dos Sistemas Federais e Estaduais pela precariedade de sinal de internet, 20% em alguns sistemas e somente 16% não possuem problemas. Apenas sete prefeituras (11,5%) afirmaram possuir baixa dificuldade para implantação de ferramentas tecnológicas em suas respectivas gestões.

De acordo com o presidente da AAM e prefeito de Manaquiri (a 64 quilômetros de Manaus), Jair Souto, a precariedade do serviço de internet evidencia o cenário de isolamento tecnológico. “O cenário de isolamento tecnológico é um grande entrave ao desenvolvimento sustentável no interior do Amazonas. As prefeituras têm dificuldade de se integrar ao restante da população. Precisamos levar tecnologia aos municípios”, afirmou.

Atualmente, as operadoras Claro, Oi, Vivo e Tim atuam no Amazonas. A Claro presta serviços em 49 municípios e a Vivo em 40.