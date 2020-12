Shopping Ponta Negra recebe certificação por boa prevenção à Covid-19

O Shopping Ponta Negra é o primeiro centro de compras de Manaus a receber o selo Safeguard, do Bureau Veritas, que é considerado líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). O selo é uma garantia de segurança aos seus colaboradores, clientes e parceiros, com relação à adoção de medidas específicas de prevenção da propagação do novo coronavírus.

O superintendente do Shopping Ponta Negra, Magno Duarte, destaca que o selo Safeguard vem para reconhecer o trabalho que é realizado pelo empreendimento desde a reabertura. “Temos buscado seguir todas as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – FVS/AM e demais órgãos públicos para que o shopping seja um ambiente seguro”, informou.

O Safeguard avalia o compromisso da gestão e cumprimento de regras e boas práticas de segurança e qualidade. O selo certifica a adoção de medidas de segurança como marcações de distância nos pisos para garantir que as pessoas não fiquem mais próximas do que devem, limpeza e desinfecção dos ambientes físicos e processos de higiene para colaboradores, além de boas práticas, como o uso de máscaras e medição de temperatura nas entradas dos empreendimentos nas localidades onde a medida é obrigatória.

“Além dos protocolos de limpeza e higienização, tanto as atrações e operações contam com limite de capacidade de acesso com o objetivo de evitar aglomerações”, explica o superintendente Magno Duarte.

Regras e boas práticas de atendimento também foram analisadas pela Bureau Veritas, como a adoção de meios de pagamento contactless, em que não há circulação de notas de dinheiro ou toque em máquinas de cartões, e vigilância e gerenciamento de casos suspeitos ou comprovados de Covid-19.

O processo de certificação do Shopping Ponta Negra iniciou com o treinamento de avaliadores, colaboradores e lojistas, seguido de uma visita inicial no empreendimento. A partir da análise de relatório, foi emitido o certificado que é monitorado com visitas presenciais mensais.