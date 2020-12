População quer saber destino de dinheiro reservado para covid-19 em Boca do Acre

Moradores de Boca do Acre (a 1.828 quilômetros de Manaus) estão insatisfeitos com a saúde no município. Isso porque os recursos destinados para o combate à covid-19 não estão sendo usados corretamente.

De acordo com o vereador eleito Jansen Almeida, muitas denúncias estão sendo feitas. Uma delas diz respeito ao hospital regional Maria Geny Lima, que está sem balas de oxigênio carregadas, que são fundamentais para sustentar com vida pacientes de Covid-19, que tiveram o quadro evoluído para crise respiratória severa.

Jansen culpou o prefeito reeleito Zeca Cruz, o secretário municipal de Saúde e a diretora da unidade hospitalar, pela falta do material. Após a denúncia, tanto a direção do hospital, quanto a Secretaria Municipal de Saúde, procuraram meios para suprir a falta de oxigênio no hospital.