Adolescente de 15 anos, morre após tentar realizar assalto no Francisca Mendes

MANAUS – Um adolescente de apenas 15 anos de idade, morreu na na madrugada desta segunda-feira, (14), no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, zona Leste de Manaus, após ter tentado realizar um assalto junto com seu irmão na rua Guaraçai, bairro Francisca Mendes 1, zona Norte de Manaus. Durante o crime, a vítima dos irmãos do crime, reagiu a ação criminosa e esfaqueou o adolescente no peito, que morreu durante a madrugada ao dar entrada na unidade hospitalar.

O assaltante morto foi identificado como Endriw Rafael Brandão da Silva. Segundo informações repassadas pela mãe do adolescente, o jovem seria estudante e que foi convensido pelo irmão de 23 anos a praticar assaltos. A vítima dos assaltantes teve sua identidade preservada. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente deve ser liberado aos familiares para o sepultamento.

Por Correio da Amazônia