Show de Matheus e Kauan deve ser suspenso em Humaitá

Por determinação do Ministério Público do Amazonas (MPAM), a Prefeitura de Humaitá (a 580 quilômetros de Mainqus) deverá suspender os pagamentos para um show da dupla Matheus e Kauan no município. De acordo com o órgão ministerial, o pagamento do evento é estúpido e excessivo.

Os artistas receberiam o cachê de R$ 380 mil por apresentação durante a 14a Exposição Agropecuária de Humaitá. O pagamento foi autorizado pelo prefeito Dedei Lobo.

Parado MPAM, o pagamento não deve acontecer porque o município está enfrentando situações difíceis, principalmente, na área da saúde. Além disso, a prefeitura está em dívida com a Amazonas Energia.

Caso o pagamento aos artistas já tenha sido feito, o prefeito Dedei Lobo deverá buscar a devolução dos recursos, confiorme determinação do MPAM.