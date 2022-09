Mulheres lideram no Auxílio Estadual e em cursos do Cetam, no governo Wilson Lima

As mulheres são maioria entre as pessoas em situação de vulnerabilidade beneficiadas com o Auxílio Estadual permanente no Amazonas. Também são elas que mais buscam qualificação no Centro de Educação Tecnológica (Cetam) no estado. Os dados refletem a prioridade que Wilson Lima tem dado às mulheres em seu governo e que será mantida quando reeleito para um segundo mantado.

“Todo meu respeito e admiração às mulheres do nosso estado. E esse respeito é transformado em avanços em todas as áreas para garantir a autonomia social e financeira das mulheres em todo o Amazonas, onde elas possam cuidar das suas famílias com dignidade e amor”, disse Wilson.

De acordo com o IBGE, 41% das mulheres do Amazonas são responsáveis pelo sustento das suas famílias, percentual acima da média nacional. Nos lares em que apenas um dos responsáveis vive com os dependentes, 82% têm mulheres como chefes de família no estado, também segundo o IBGE.

Por essa razão, Wilson definiu políticas públicas que beneficiem as mulheres amazonenses, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade e que precisam do apoio do Estado. Ao todo, o Auxílio Estadual permanente, criado pelo governador, atende 268.277 mulheres – o equivalente a 90,38% das 300 mil pessoas alcançadas com o benefício, de R$ 150 mensais, em todo o estado.

A qualificação para o mercado de trabalho e o incentivo ao empreendedorismo feminino também são prioridades. Wilson determinou a ampliação da oferta de cursos do Cetam voltados a mulheres e, em três anos e meio de gestão, mais de 420 mil vagas foram ocupadas por mulheres, o equivalente a 71% do público atendido nos 570 cursos técnicos ofertados.

É o caso de Shawanny Vitória, que fez um curso de estética e teve sua vida transformada.

“Wilson Lima abriu uma porta muito grande na minha vida. Ele me inseriu no mercado de trabalho de uma forma muito rápida. Foi uma grande porta aberta na minha vida. Uma porta aberta para sonhos, projetos, para oportunidades, para um crescimento como pessoa e como profissional”, disse Shawanny.

Empreendedorismo – para incentivar a autonomia das mulheres, Wilson criou o Crédito Rosa que, em apenas cinco meses, já atendeu 180 mulheres, com operações de crédito que somam mais de R$ 1 milhão.

O Crédito Rosa, concedido por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), oferece de R$ 500 a R$ 21 mil para incentivar pequenos negócios, exclusivamente para mulheres.

Osvaldina Xavier, que atua na Feira da Ceasa, zona sul de Manaus, foi uma das mulheres beneficiadas pela liberação de crédito, que ajudou a fortalecer o seu negócio. “Eu procurei o Crédito Rosa, graças a Deus fui muito bem recebida lá, bem acolhida. Um projeto do Governador Wilson Lima que ajudou muito mesmo”, disse Osvaldina.