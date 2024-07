Shows de Manu Bahtidão e Nadson O Ferinha, estão suspensos em Urucurituba

Por determinação judicial, os shows de Manu Bahtidão e Nadson O Ferinha, em Urucurituba (a 212 quilômetros de Manaus) estão suspensos. As apresentações aconteceriam na Festa do Cacau, neste mês.





Os gastos com os shows seria de R$ 640 mil e cada artista não ficaria nem mesmo por uma hora e meia no palco. Isso sem mencionar os outros gastos feitos pela Prefeitura de Urucurituba com a festa.

De acordo com o Ministério Público do Amazonas (MPAM), a decisão é motivada pela precariedade das ruas do município. Além disso, péssima merenda escolar e a falta de remédios contribuíram para a suspensão.

Em caso de descumprimento da decisão, o prefeito Claudenor Pontes pode ser multado em R$ 500 mil. Recentemente, ele foi condenado a pagar ao Banco Bradesco R$ 862.998,98 por descumprimento do convênio.