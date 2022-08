Sindespecial faz um dos melhores ‘acordo salarial’ do ano, de todas as categorias

Depois de muita luta, promessa de paralisação das fábricas do Distrito Industrial do Amazonas e várias mostras de que a categoria tem força, os empresários resolveram recuar e evitar a ‘greve geral’ anunciada pelo Sindicatos dos Transportes Especial (Sindespecial).

Na mesa de negociação hoje (30), na Superintendência do Regional do Trabalho no Amazonas (SRTB-AM), empresários e os diretores do Sindespecial chegaram ao acordo de 8,3% de reajuste salarial, mais R$ 400,00 de cesta básica no acordo coletivo de trabalho para 2022/2023.

“As conquistas desta negociação salarial equivalem a mais de 10% de ganhos para os trabalhadores do Sistema de Transportes Especial e de Fretamento”, avalia o presidente William Enock.

Apoio

O sindicalista agradece a todos que apoiaram a luta, especialmente o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-AM), Valdemir Santana e os trabalhadores que foram fortes na hora que o Sindicato mais precisou deles.

Vejam o acordo: