Moradores e comerciantes do Mauazinho manifestam apoio a Wilson Lima

Durante caminhada de campanha na manhã deste domingo, 28 de agosto, o governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, foi recebido pela população do local, que declarou apoio para seu segundo mandato como governador.

Wilson ressaltou que faz questão de manter contato direto com os comunitários. “Eu construí minha vida pública vindo a áreas como essa aqui. E hoje, como governador, eu tenho a possibilidade de fazer essas entregas e estou vindo aqui para reassumir compromissos com essas pessoas”, disse.

Ele percorreu as ruas do Mauazinho com o candidato a vice-governador, Tadeu de Souza; a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; e com o prefeito de Manaus, David Almeida.

O governador ressaltou que destinou para a região ações na área de infraestrutura e social.

“A gente veio aqui conversar com as pessoas, olhar olho no olho, fazer prestação de contas de algumas entregas que nós fizemos aqui, como o asfalto, em parceria com a Prefeitura de Manaus, e a entrega do Prato Cheio no Parque Mauá”, detalhou Wilson.

A população do Mauazinho declarou apoio à reeleição de Wilson Lima.

“Ele ajuda a gente com o Auxílio Estadual, que graças a Deus a gente recebe, e vamos votar nele para que possa continuar, porque é muito importante e ajuda a gente demais”, disse o ajudante de pedreiro Carlos da Silva, 47.

“Eu voto nele porque eu acho ele o melhor governador, ele está fazendo muitas obras, a gente vê que a cidade está outra. A gente pede muita saúde para ele ganhar outra vez”, pontuou Ercília Oliveira do Nascimento, 84, aposentada.

A professora Eleni Goes, 63, destacou os avanços na área da educação.

“Nós atendemos todos os 61 municípios do interior, e escolas que não recebiam revitalizações há mais de 10, 15 anos, estão ampliadas, revitalizadas, todas equipadas. O governador criou salas de robótica em várias escolas. A gente tem acompanhado esse trabalho e continua com o Wilson, 44”, afirmou Eleni, que mora com a família no Mauazinho.