Sindespecial mostra o saldo de ônibus queimados e promessa de novos ataques (vídeo)

Levantamento feito pelo Sindicado dos Transportes Especial (Sindespecial), sinaliza que aconteceram 27 veículos atacados e queimados por membros do Comando Vemelho da Capital (CVC), na madrugada até as primeiras horas da manhã de Hoje (06).

A lista de veículos é a que segue conforme a empresa atingida, aleatoriamente, entre ônibus urbanos, especial, ambulância e até trator da prefeitura.

Veja os números:

Tema – 2 ônibus

Zenatur – 1 onibus

Martins – 1 onibus

Edacos – 1 onibus

JRL – 1 onibus

Guaporé – 1 onibus

Tran-Silvestre – 1 onibus

Tran-Sena – 1 onibus

Arara Bus – 1 onibus

Vical – 1 onibus

Léo Rent a Car – 1 ônibus

Eg Transportes – 1 onibus

Líder – 2 onibus

Açaí – 2onibus

Via Verde – 2 onibus

Eucatur – 1 ônibus

Executivo – 1 onibus

Alternativo Amarelhinho – 1 onibus

Trator da Prefeitura – 1 máquina

Ambulância – 1 samu

Trans-kalina em Manacapuru – 3 onibus

Total – 27 veículos sofreram ataques do CVC em Manaus, com prejuízo de milhões de reais para as empresas de transportes.

Grupos armados até os dentes, continuam circulando pela cidade prometendo ‘executar’ os que eles consideram autor da morte de um de seus líderes.

Municípios

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Estado, os ataques aconteceram nas cidades de Parintins, Careiro Castanho, Manacapuru e Iranduba onde todo o incidente teve início.