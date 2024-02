Sine Manaus leva serviços para as zonas Norte e Leste da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai levar, neste sábado, 24/2, a partir das 8h, os serviços gratuitos do Sine Manaus para os bairros Lago Azul, na zona Norte, e São José Operário, zona Leste. A ação itinerante faz parte do programa “Manaus mais Cidadã”.





A iniciativa vai oferecer vagas de emprego, orientações quanto à CTPS Digital e seguro-desemprego, além da realização do cadastro dos candidatos no sistema, com o objetivo de alcançar os moradores das regiões de difícil acesso aos serviços do Sine Manaus.

“O Sine nos Bairros é uma iniciativa que surgiu na gestão do prefeito David Almeida para fortalecer a economia, a mão de obra e a empregabilidade na região. Nosso compromisso é poder proporcionar mais ações que saiam dos prédios da Prefeitura de Manaus para atender o cidadão de forma precisa, imediata e acessível”, frisou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

As equipes estarão posicionadas em dois pontos da cidade: de 8h às 14h, na escola municipal Benjamin Matias Fernandes e no Cmei Professor Carlos Frota de Medeiros, localizadas na rua Rio Caquetá, no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona Norte; e das 8h às 12h, na escola estadual Dr. Isaac Sverner São José, situada na rua Marginal, conjunto São José II, bairro São José Operário, na zona Leste.

Os candidatos devem comparecer aos locais mencionados munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.