Detran-AM realiza primeiro leilão do ano com 331 veículos disponíveis, na segunda-feira

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promoverá, na segunda-feira (26/02), às 9h, ainda na modalidade on-line, o primeiro leilão de 2024, com 331 veículos disponíveis. Para participar, os interessados terão até este sábado (24/02) para se cadastrar no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).





Nesta arrematação, estarão disponibilizados 331 veículos recuperáveis, sendo 293 motocicletas e 38 automóveis que poderão voltar à circulação.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que a expectativa para mais uma edição do leilão é grande. “Os leilões realizados pela instituição vêm evoluindo cada vez mais. Podemos perceber isso por conta do grande público que temos durante os períodos de visitação. Por isso, a expectativa é que tenhamos mais um grande leilão”, disse Rodrigo.

Os veículos foram removidos por conta de infrações de trânsito, e não foram requeridos pelos seus proprietários no prazo de 60 dias. Os leilões do Detran-AM fazem referência a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 623/2016, que regulamenta e uniformiza os procedimentos administrativos para a remoção, custódia e realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Os valores arrecadados no leilão são exclusivamente utilizados para quitação dos débitos dos referidos veículos assim como custos para realização do leilão, eventuais saldos remanescentes podem ser requeridos pelo antigo proprietário.

Golpe

A prática criminosa do falso leilão é constante. Por isso, é importante sempre buscar informações nos canais oficiais da instituição. Para que esse tipo de golpe não faça mais vítimas, o gerente do setor, Altair Gadelha, alerta a população.

“O Detran Amazonas não faz venda direta de nenhum veículo. Então desconsiderem de imediato qualquer chamamento via rede social e em situações simulando o perfil do diretor-presidente para oferecer carro ou moto de leilão. A única forma de adquirir um automóvel do pátio é participando do certame”, finalizou o diretor-presidente do Detran-AM.