Sine Manaus oferta mais de 400 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

O Sine Manaus, oferta 432 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 13/5, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.





Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 141

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar auxílio em todos os fluxos existentes no cotidiano do setor do estoque, que vão desde a recepção e recebimento de mercadorias e produtos, passando pelas conferências e inventários, até a separação para a expedição e envio para clientes ou para a própria utilização interna dos colaboradores; recepcionar e receber mercadorias e produtos dos fornecedores; conferir notas fiscais e lotes de produtos recebidos; prestar assistência durante a carga e descarga dos caminhões e outros transportes; endereçar produtos para o local devido, realizando a armazenagem; lançar entradas e saídas em sistemas logísticos de gestão de estoque e planilhas; separar e montar mercadorias para expedição; auxiliar com a limpeza e a manutenção do local.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores; conservar áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, adubando e arando adequadamente e removendo folhagens secas; manter a estética, colocando grades ou outros anteparos; providenciar a pulverização para eliminar ou evitar pragas; realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho; operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem; zelar pela segurança individual e coletiva; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; preservar a integridade física dos possíveis agentes presentes no ambiente de trabalho e informar ao superior imediato; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs).

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o jardineiro em funções como: plantar e conservar árvores, jardins, flores, arbustos e outras plantas, preparando terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários; preservar a integridade física dos possíveis agentes presentes no ambiente de trabalho e informar ao superior imediato; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs), conforme as orientações do superior imediato fazer cumprir as normas e regras de saúde e segurança do trabalho no estabelecimento e informar ao superior imediato qualquer situação de risco iminente à saúde.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e NR-12; e documentação completa;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na indústria e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pré-preparar e preparar refeições; organizar o posto de trabalho com todos os ingredientes necessários e o equipamento de cozinha; montar e repor os alimentos; zelar pela apresentação do produto final; realizar degustação e aprovação de produtos; garantir a reposição dos alimentos no balcão de distribuição; coletar e identificar amostras de alimentos; higienizar utensílios, equipamentos e áreas; assegurar o cumprimento das normas de qualidade e segurança alimentar e do trabalho na execução das atividades; responsável pela saúde e segurança, procedimentos e diretrizes do sistema de gestão de saúde e segurança; identificação de mercadorias inadequadas para consumo; acompanhamento do consumo para evitar sobras ou falta de mercadorias; correção de processos de cocção conforme necessidade.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na indústria e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pré-preparar refeições, saladas e sobremesas; auxiliar na montagem e reposição dos alimentos; higienizar e preparar folhas, frutas e guarnições; montar, distribuir e repor alimentos, bebidas e utensílios; higienizar utensílios, equipamentos e áreas; coletar e identificar amostras de alimentos; realizar acompanhamento do consumo para evitar sobras ou falta de mercadorias; realizar correção de processos de cocção conforme necessidade.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienizar utensílios, equipamentos e áreas; coletar e identificar amostras de alimentos; pré-preparar e preparar saladas e frutas; preparar e distribuir bebidas; escolher grãos e manuseio de saladas e frutas; limpar e organizar o refeitório; áreas externas; banheiros e demais áreas sob cuidados da equipe da unidade; lavar panelas; recolher o lixo e higienizar a área; distribuir e repor alimentos, bebidas e utensílios; preparar e distribuir lanches e desjejum; executar tarefas correlatas; atendimento de demandas emergências, sob supervisão; acompanhamento do consumo para evitar sobras ou falta de mercadorias; correção de processos de cocção conforme necessidade.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com eletroeletrônicos; curso de TBO; residir nos bairros: Aleixo, Armando Mendes, Cachoeirinha, Castanheira, Coroado, Crespo, Educandos, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Japiim I e II, Jorge Teixeira, Morro da Liberdade, Nova Vitória, Novo Aleixo, Novo Reino, Ouro Verde, Petrópolis, Praça 14, São Jorge, São José I, II, III e IV ou Zumbi dos Palmares; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de SEP, NR-10 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços elétricos; realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento intermediário em editor de planilhas Excel; e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; experiência no ERP Protheus; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – identificar necessidades de aprimorar e modernizar equipamentos e instalações de uso do almoxarifado, visando melhorar seu desempenho e produtividade; supervisionar a manutenção da limpeza e organização do almoxarifado.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar corte, desossa, preparação e manipulação de carnes.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na preparação de pães e doces diversos.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no controle de produtos, limpeza e organização do comércio.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Fiscal de Patrimônio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja; fiscalizar entrada e saída de funcionários; prestar atendimento ao cliente.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus; ter experiência com atendimento ao público; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer veículos; prestar atendimento a clientes; auxiliar no pagamento dos serviços prestados; ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – planejar vendas; atender clientes e coletar indicadores do mercado consumidor; supervisionar a rotina da equipe de vendas; recrutar, treinar e avaliar profissionais de vendas de produtos e serviços; apresentar à gerência os resultados das metas de vendas.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar a conferência dos produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em período integral; residir no bairro Tarumã ou proximidades; ter documentação completa;

Atividades – atuar no abastecimento, execução de ponto extra, acompanhamento de estoque e validação, precificação e limpeza de gôndolas.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria, nas dependências das unidades, conforme demanda e orientação da supervisão imediata; executar, montar e assentar no local estruturas e elementos de madeira ou produtos afins; conservar e reparar aparelhos de distribuição, acessórios, condutas e canalizações de água e gás, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou logística;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema Totvs Protheus e editor de planilhas Excel avançado; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – acompanhar processos de compras e pedidos, atendendo às necessidades internas; captar novos fornecedores e acompanhar prazos de entrega, buscando melhor relação custo/benefício.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Mecânico

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12, SEP e Informática; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; conhecimento no Sistema Totvs Protheus; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – detectar falhas em máquinas e sistemas; identificar causas de falhas; substituir peças e componentes; fazer ajustes circunstanciais de emergência; propor estudos para eliminação de falhas repetitivas; colocar máquinas e equipamentos em condições de funcionamento produtivo; realizar manutenção corretiva e preventiva em empilhadeira, plataforma e transpaleteira.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletrotécnico

Escolaridade – ensino técnico completo em eletrotécnico;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12 e SEP; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; conhecimento no Sistema Totvs Protheus; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar tecnicamente os projetos de equipamentos e instalações elétricas; colaborar na assistência técnica de equipamentos elétricos; registrar desempenho e avaliar eficiência; auxiliar na elaboração de projetos e fazer manutenção dos equipamentos elétricos (motores scania, cummins, compressores, comandos e alta tensão, manutenção de grupo geradores e equipamentos em geral).

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 13

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas por telefone e aplicativo WhatsApp; e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cartazista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar cartazes, faixas, banners e demais materiais de comunicação visual.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários, terceirizados e clientes da loja; realizar auditorias no recebimento de mercadorias dos fornecedores.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Peixaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; dar orientação sobre os pescados; realizar limpeza, organização e exposição dos pescados.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Compensa; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar telagem e fornear pães; limpar e organizar o setor.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; realizar desossa e corte especial de carnes; montar balcão de carnes; manter em ordem e higiene do local; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 63

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – colher policulturas; plantar culturas diversas, introduzir sementes e mudas em solo, forrando e adubando com cobertura vegetal; cuidar de propriedades rurais; realizar preparo de mudas e sementes; construir viveiros e canteiros; realizar tratos culturais e preparar o solo para plantio.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico Químico

Escolaridade – ensino técnico completo em química;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de bebidas; curso de NR-20; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pesquisar novas tecnologias; testar e definir insumos e matérias-primas; elaborar receitas para fabricação de produtos; especificar aplicações do produto; testar produto acabado.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Apontador de Obra

Escolaridade – ensino técnico completo em edificações ou cursando engenharia civil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no acompanhamento de reformas e obras civis; conhecimento em editor de planilhas Excel intermediário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – orçar e providenciar suprimentos; planejar e supervisionar a execução de obras e serviços; treinar mão-de-obra; realizar o controle tecnológico de materiais e do solo; trabalhar sob supervisão de um engenheiro civil.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Almoxarife II

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, operador de empilhadeira, informática básica, controle de estoque e recebimento de técnicas e inventários; e documentação completa;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Extrusor I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de plástico e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar leitura e interpretação de OP; troca de tela; limpeza de matriz e mangueira; ajuste de temperatura; verificação de ar, água e aquecimento de zonas; verificação do cabeçote giratório; configuração e entendimento de formulação no painel; configuração de ajustes gerais no painel; levantar balão; índice de aparas; zelo e apontamento de produção; impressão e colagem das etiquetas; pesagem do material e tubete; realização de setup de maquinário; ligar máquina e compressor; verificação de qualidade da bobina; troca de bobina e organização nos pallets; limpeza e organização do setor; identificação de problemas de maquinário; sugestão de upgrades; pesagem e empacotamento de bobinas; verificação de matéria prima para produção; identificação do material acabado; preenchimento de ordem de produção.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Extrusão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de plástico; curso na área; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pesagem e empacotamento de bobinas; organizar o produto acabado em pallets; verificar matéria prima para produção; identificar o material acabado; preencher a ordem de produção; realizar setup de maquinário; zelar pela limpeza e conservação dos maquinários e da área de serviço; sugerir melhorias processuais e de peças; apoiar no controle de qualidade do produto acabado; esclarecer dúvidas dos colaboradores/prestadores quanto às áreas citadas; manter sigilo sobre informações confidenciais; preencher documentos e controles pertinentes à área; repassar informações aos gestores sobre o andamento da função e itens que devem ser observados ao longo da execução; receber e executar as solicitações da diretoria geral, controller, analistas administrativos e líder de produção e de forma esporádica dos extrusores; receber treinamentos através de superiores ou empresas contratadas; atuar; preparar materiais para alimentação de linhas de produção; separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 195

2 vagas – Coordenador de Operações Turísticas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês avançado; disponibilidade de horário para dormir no local; e documentação completa;

Atividades – coordenar a área operacional, serviços, restaurantes, alimentos e bebidas; promover vendas de produtos e serviços; administrar pessoal e recursos financeiros e gerenciar compras.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar as rotinas do restaurante; acompanhar abertura e fechamento de caixa; realizar inventário; controlar equipamentos, utensílios e mercadorias.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; veículo próprio (moto); disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – entregar uma ampla variedade de itens; cumprir rotas e cronogramas de entrega; carregar, descarregar, preparar, inspecionar e operar o veículo de entrega.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade; cursos voltados para a função; experiência com veículos de linha pesada; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar equipamentos de refrigeração e ventilação em ônibus e micro-ônibus, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Compras

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar compras de materiais e suprimentos; negociar com os fornecedores, visando as melhores condições de preços, qualidade, prazos de pagamento e entrega; desenvolver e acompanhar relatórios para análise da performance de fornecedores.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Projetos

Escolaridade – ensino superior completo em administração, gestão pública, engenharia ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – projetar etapas, tarefas e entregáveis; planejar, coordenar e controlar projetos desde a sua concepção até a entrega final; definir objetivos, escopo, cronograma e orçamento dos projetos; alocar recursos adequados e supervisionar equipes multidisciplinares; liderar e gerenciar a equipe de especialistas, definindo estratégias e prioridades, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga

1 vaga – Estágio em Jornalismo

Escolaridade – ensino superior cursando em jornalismo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando jornalismo a partir do 4º semestre; ter excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal; capacidade de trabalhar em equipe e com prazos ajustados; interesse genuíno por jornalismo e mídia; e documentação completa;

Atividades – redigir, editar e pesquisar matérias jornalísticas voltadas para o setor público; realizar entrevistas e reportagens de campo; auxiliar na produção de conteúdo multimídia; colaborar na gestão das redes sociais e no planejamento editorial; apoiar em tarefas administrativas.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar ligações telefônicas para vender produtos ou solicitar doações; atender chamadas de clientes em potencial; utilizar roteiros para fornecer informações sobre os produtos e apresentar seus benefícios.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar vendas internas por meio de diversos canais de comunicação, como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador de Solda Tig

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de soldas em geral.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

39 vagas – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos, como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e receptores de sinais, aparelhos eletrodomésticos, computadores, equipamentos auxiliares e aparelhos de controle e regulagem de corrente.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

46 vagas – Mecânico de Manutenção de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – consertar máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição; montar máquinas, equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante; organizar o local de trabalho para manutenção; avaliar condições de máquinas e equipamentos; elaborar propostas de serviços e orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças para substituição.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças ou elementos em chapas de metal.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em elétrica de veículos das marcas Mercedes Benz, Marcopolo e similares; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos; analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – restaurar a carroceria de veículos, removendo ou reparando danos estéticos e estruturais, como amassados, riscos, desalinhamentos, deformações e outras imperfeições que afetam a aparência e a integridade do veículo.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – remodelar, alinhar e reconstruir as partes danificadas da carroceria, fazendo com que o veículo recupere sua forma e aparência originais.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel; realizar manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Contabilidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – compilar informações contábeis; analisar comportamento das contas; preparar fluxo de caixa; fazer previsão orçamentária; acompanhar os resultados finais da empresa; efetuar análises comparativas; executar o planejamento tributário; fornecer subsídios aos administradores da empresa; elaborar balanço social.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

16 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem; organizar peças e local de trabalho na área de produção; manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Impressora Flexográfica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer impressão em máquina flexográfica; realizar acertos e preparar o equipamento em conformidade com as orientações das folhas do produto; preparar a formulação de tintas, garantindo pesagem, proporções corretas e adequada homogeneização.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento, conferência, verificação de validade e estoque de produtos; realizar balanços, inventários e relatórios; fiscalizar entrada, saída e armazenagem correta de mercadorias; realizar separação de produtos para uso diário na produção.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 20

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em solda elétrica de ferragens; cursos de eletricidade de baixa tensão e NR-35 atualizados; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços ligados à área civil (trabalho em altura), cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de telhados, calhas, fachadas, de edifícios e interiores de marcenaria, mecânica, hidráulica, elétrica e serviços gerais.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade de produtos; manter organização e limpeza nas gôndolas; prestar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no abastecimento de veículos de condutores em postos de combustível.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar processos administrativos e comerciais que acontecem antes, durante e depois da venda dos produtos; prestar atendimento ao cliente e serviços administrativos.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Oeste ou Centro-Oeste de Manaus; ter documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 13/05/2024 ou encerramento da vaga.