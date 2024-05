Primeiro paciente a receber rim de porco em transplante morre nos EUA

Rick Slayman, de 62 anos, o primeiro paciente vivo a receber um rim de porco geneticamente modificado em um transplante, faleceu recentemente, conforme informações do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. A cirurgia ocorreu há cerca de dois meses e sua causa de morte ainda não foi esclarecida. A equipe médica do hospital afirmou em uma nota nas redes sociais que não há indicações de que a morte esteja relacionada ao transplante.





Slayman já enfrentava uma saúde extremamente delicada, tendo passado por um transplante de rim humano anteriormente que estava falhando novamente. Além disso, ele sofria de diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardíacos.

O procedimento pioneiro que inseriu o rim de porco em Slayman foi liderado pelo cirurgião Leonardo Riella em março deste ano, sendo considerado um avanço significativo na medicina. O transplante de órgãos de animais para humanos, conhecido como xenotransplante, ainda está em fase experimental, mas tem gerado grandes expectativas por prometer ampliar a oferta de órgãos para transplante. No entanto, o maior desafio permanece em garantir que o órgão do animal seja aceito pelo corpo do paciente sem ser rejeitado.

