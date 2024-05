Sinhazinha do Garantido fazia parte de seita religiosa afirma PC

MANAUS | Polícia Civil deflagrou operação policial e desarticulou organização criminosa que gerenciava seita religiosa responsável por fornecer e distribuir KETAMINA, além de induzir e promover a administração da droga em funcionários da rede de salões de beleza da qual eram dirigentes.





Os investigados foram interceptados no momento em que estavam prestes a fugir após tomarem conhecimento de que poderiam ser presos.

As investigações presididas pelo 1° DIP, se iniciaram há aproximadamente 40(quarenta) dias tendo sido identificado que o grupo coletava a droga KETAMINA em clínicas veterinárias e realizava a distribuição do fármaco entre funcionários da rede de salões de beleza.

Segundo os levantamentos investigativos, Ademar Farias Cardoso e sua mãe Cleusimar Cardoso Rodrigues, fundaram uma seita religiosa de nome PAI, MÃE, VIDA, sendo auxiliados pelos gerentes da rede de salões de beleza Veronica da Costas Seixas, Claudiele Santos da Silva, e Marlison Vasconcelos Dantas, os quais eram responsáveis por induzir funcionários e pessoas próximas da família a se vincularem a seita, onde eram utilizadas drogas de uso veterinário.

Ainda de acordo com os levantamentos realizados a seita considerava o Ademar a figura de JESUS CRISTO na terra, enquanto Cleusimar Cardoso, seria MARIA e a ex sinhazinha do boi garantido Ddjidja Cardoso, seria MARIA MADALENA, e induzia os seguidores a acreditar que com a utilização compulsória da KETAMINA iriam transcender a uma outra dimensão e alcançar um plano superior e a salvação.

No contexto das atividades da SEITA os policiais identificaram pelo menos duas vítimas que teriam sido mantidas sob cárcere privado e teriam sido estupradas sucessivas vezes pelo bando durante varios dias as mantendo despidas e sem se banhar durante todo período, tendo em razão dos atos ocorrido um aborto de uma das vítimas que estava gestante.

Em outro episódio o Ademar teria ingressado clandestinamente em um hospital da rede pública e aplicado altas doses da substância KETAMINA em sua companheira enquanto estava internada para tratamento pelo uso da droga.

Recai sobre a morte da ex-Sinhazinha do boi garantido, DJIDJA CARDOSO, ocorrida no último dia (28/05) uma forte suspeita de que teria sido fruto de uma overdose em razão do uso indiscriminado da KETAMINA durante um dos rituais da seita religiosa liderada pela família.

As investigações apuraram que o grupo criminoso, após a morte da sinhazinha do boi garantido, DIDJA CARDOSO, passou a direcionar esforços para ocultar provas e dissimular os instrumentos do crime a fim de prejudicar os trabalhos da polícia civil.

Durante as ações policiais na tarde de ontem, centenas de seringas, produtos destinados a acesso venoso, agulhas e KETAMINA foram apreendidos, além de aparelhos celulares, documentos e computadores.