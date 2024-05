Grupo Dia vende todas as lojas no Brasil por 100 euros e sai do país

O grupo espanhol de supermercados Dia anunciou a venda de 100% de suas operações no Brasil à MAM Asset Management, gestora de ativos do Banco Master, por um valor simbólico de 100 euros (equivalente a R$ 569). A saída total da empresa do país foi comunicada nesta sexta-feira (31 de maio de 2024), em uma nota oficial.





Decisão e impactos financeiros

A rede já havia tomado medidas drásticas em março, fechando 343 das suas 587 lojas e três centros de distribuição no Brasil, em resposta aos resultados negativos de 2023, que somaram prejuízos de 154 milhões de euros (R$ 840 milhões). Com a venda, o grupo Dia pretende concentrar seus esforços em mercados mais rentáveis, como Espanha e Argentina.

Processo de venda e recuperação judicial

A efetivação do acordo ainda está sujeita à autorização das entidades financeiras espanholas. Segundo estimativas do grupo, a operação resultará em um impacto negativo de 101 milhões de euros (R$ 574 milhões) em seus resultados. Antes da conclusão da venda, o grupo se comprometeu a injetar 39 milhões de euros na Dia Brasil, que está em recuperação judicial desde março e acumula dívidas de aproximadamente R$ 1 bilhão.

Histórico e futuro

A decisão de vender suas operações no Brasil foi motivada pelos persistentes resultados negativos. Em março, pouco antes de entrar com o pedido de recuperação judicial, o grupo havia fechado várias lojas e centros de distribuição, mantendo apenas 240 unidades em operação, todas no Estado de São Paulo.

Trajetória e mudança de foco

A rede de supermercados Dia chegou ao Brasil em 2001. No entanto, os investimentos realizados nos últimos 23 anos não geraram o retorno esperado. Com a venda, o grupo pretende focar nas operações na Espanha e Argentina, onde teve resultados positivos em 2023: 6 milhões de euros (R$ 33 milhões) na Argentina e 122 milhões de euros (R$ 664 milhões) na Espanha.

Para mais detalhes, a íntegra do comunicado oficial e dos resultados financeiros do ano passado estão disponíveis em PDF.

Fonte: Poder 360