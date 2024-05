Sistema de monitoramento registra mais de 1,2 mil ocorrências em sete dias

O sistema de monitoramento 24 horas da Prefeitura de Manaus, instalado no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou 1.284 ocorrências nas áreas do transporte, trânsito, defesa civil, guarda municipal e direitos humanos. Os dados foram coletados a partir das 16h do último sábado, 18/5 até as 14h desta sexta-feira, 24/5.





Com 851 episódios, as equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionadas para atender as demandas de trânsito e transporte. Os maiores números registrados são relacionados aos acidentes de trânsito envolvendo danos materiais, vítimas lesionadas e vítimas fatais, além de estacionamento irregular.

O superintendente do CCC, Sandro Diz, destacou os serviços de monitoramento 24 horas, realizados pelas equipes da secretarias municipais, dentro do prédio. De acordo com ele, por meio do sistema, as respostas para a população são em tempo hábil a fim de evitar maiores tragédias.

“Com o monitoramento 24 horas, as equipes dentro do CCC recebem as chamadas, por meio dos números divulgados diariamente e repassam para as equipes de campo, assim é possível atender de forma mais ágil e eficaz evitando maiores transtornos para a população”, disse.

Ainda nesse período, de sábado a sexta-feira, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), por meio dos servidores da defesa civil e guarda municipal, atuaram ativamente em 420 serviços.

As principais ações da guarda municipal foram: Terminal Seguro, Operação Centro Seguro, Patrulhamento Preventivo e Ronda Escolar. Já na defesa civil as atuações foram em atenção aos deslizamentos de barranco, riscos de desabamento, erosões e rachaduras.

Maus-tratos, abandono de incapaz, negligência, abuso sexual e violências física e psicológica, somaram 13 denúncias recebidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), por meio das equipes de direitos humanos.

Vale destacar que a população pode acionar os serviços, denúncias ou solicitar informações pelos números abaixo:

Defesa Civil – 199

Guarda Municipal – 153

Trânsito – 0800 092 1188

Transporte – 118

Direitos Humanos – 0800 092 6644