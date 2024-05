JEBs sub-18: delegação amazonense retorna de Aracaju com 36 medalhas

A delegação amazonense composta por mais de 80 alunos atletas da rede estadual de ensino do Amazonas retornou dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), categoria sub-18, com 36 medalhas conquistadas e sete classificações para o Gymnasiade, campeonato mundial organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar. Em Aracaju (SE), os atletas competiram nas modalidades de wrestling, tênis de mesa, xadrez, atletismo e karatê.





Esse é o primeiro circuito qualificatório para o Gymnasiade, que será disputado em outubro, na cidade de Manama, capital do Barém, no Oriente Médio. Em junho, o Amazonas também tenta outras classificações, nos circuitos de Maceió (AL) e Palmas (TO), nas modalidades do judô, vôlei de praia e basquete 3×3. Outros 38 atletas amazonenses participarão das qualificatórias.

Entre as 16 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 15 medalhas de bronze, que totalizam as 36 conquistas amazonenses, a modalidade de wrestling foi o destaque da delegação, com 25 êxitos conquistados. Para o técnico da equipe amazonense de wrestling, Joniferson Vieira, o resultado confirma um trabalho sólido.

“É uma emoção muito grande ver nossos atletas medalhando. Nessa primeira seletiva, tivemos mais atletas na delegação brasileira que vai para o Gymnasiade do que São Paulo, por exemplo. Mostra nossa evolução no desporto escolar. A gente espera que eles façam uma boa competição no Oriente Médio”, ressaltou Joniferson, que também é coordenador do Núcleo de Desporto Escolar, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

Participação mundial

De Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), o aluno Francisco Panduro, da Escola Estadual (EE) Nossa Senhora Imaculada Conceição, se prepara para defender o título conquistado no Gymnasiade de 2023, disputado no Rio de Janeiro. Medalha de ouro em Aracaju, a expectativa é alta para viajar para outro país em 2024, ressaltou o estudante.

“Comecei a treinar wrestling em 2021, por causa do meu irmão. Sempre me imaginei nas disputas, conquistando medalhas, viajando. Agora, vou treinar ainda mais para me sair ainda melhor em Barém”, ressaltou o estudante.

Já para a também classificada Avril Karoline, aluna da EE Dom Milton Corrêa Pereira, na zona norte de Manaus, o resultado também foi de extrema felicidade.

“O meu sonho era lutar, viajar por meio da luta, e hoje eu vivo isso. Para mim, é motivo de alegria e eu vou para Barém em busca de mais um ouro com certeza”, compartilhou a estudante.

Até o momento, o wrestling é a modalidade que cedeu os 7 classificados do Amazonas para o Gymnasiade. Ainda em Aracaju, os atletas amazonenses também participam, nesta sexta-feira (24/05), do Campeonato Brasileiro de Wrestling sub-17, realizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).