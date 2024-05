RBOT 2024: Manaus recebe evento nacional na área de turismo

Possibilitar a troca de experiências técnicas, mercadológicas e científicas no setor do turismo é o objetivo da 8ª edição do Encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT 2024), que traz o tema “Os dados como alicerces na governança dos destinos turísticos”.





O evento será realizado de 27 a 30 de maio, das 8h às 18h, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), no centro da cidade, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

A iniciativa inédita na Região Norte é amparada pelo Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), edital n° 005/2023, da Fapeam. A programação inclui oficinas, exposição de banners, e apresentação de pesquisas e cases de sucesso. Os detalhes estão disponíveis no link: https://www.even3.com.br/viii-encontro-da-rede-brasileira-de-observatorios-de-turismo/

A coordenadora do evento, a pesquisadora e diretora da Rede Interinstitucional do Observatório de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Márcia Raquel Cavalcante Guimarães, destaca que a intenção é reunir profissionais dos 70 Observatórios de Turismo brasileiros e compartilhar experiências sobre o tratamento de dados e medidas de governança. E a partir dessas informações, identificar novas possibilidades de estudos voltadas para a expansão e melhoria de serviços do setor.

“Esse evento tem relevância para a academia e para a sociedade, contribuindo para a disseminação de conhecimento científico e para a construção de políticas públicas”, reforça a coordenadora, acrescentando que o investimento nesses estudos abre caminhos para a geração de emprego e renda.

Entre o público-alvo do encontro estão empresários, pesquisadores, alunos e professores do curso de Turismo de Manaus e do interior do Amazonas. “O evento possibilita a construção de indicadores para o ordenamento, gestão e monitoramento da atividade turística como um vetor de desenvolvimento da matriz econômica do Amazonas”, enfatiza Márcia Raquel Guimarães.

Melhores trabalhos

Na ação, os melhores trabalhos apresentados serão publicados na Revista Brasileira dos Observatórios de Turismo. Os anais do evento também serão compartilhados no site www.rbotbrasil.com

Apoio

Sobre o apoio da Fapeam para realização da 8ª edição do evento, Márcia Raquel afirma que o encontro contribui para que os estudantes da área de Turismo coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, por meio da apresentação de estudos com base em dados de monitoramento.

“Esse apoio é fundamental no desenvolvimento científico e turístico local, assim como contribui para a construção de elementos para o desenvolvimento acadêmico”, enfatiza a coordenadora.

Parev

O Parev apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais sediados no Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) entre os quais estão congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho, visando divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

Eventos científicos da Fapeam:

A agenda de eventos científicos do primeiro semestre de 2024, apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, pode ser acessada aqui: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam-2/