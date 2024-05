Porto Alegre usa sacos de areia e cimento para fechar comporta do sistema anticheias

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou o fechamento das comportas do sistema anticheias para evitar novas inundações causadas pelo aumento do nível do lago Guaíba, que já atingiu 4,05 metros, acima da cota de inundação de 3 metros. A medida ocorre devido à previsão de chuvas e à preocupação com a segurança urbana.





O trabalho começou pela comporta 3, danificada anteriormente, sendo agora bloqueada com sacos de areia misturada com cimento. Essa ação visa evitar a entrada de água na cidade. O fechamento inicial de cinco comportas foi anunciado pelo prefeito Sebastião Melo, e outras quatro serão fechadas caso necessário, seguindo o mesmo método de proteção. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS expressou preocupação com a eficácia dessa solução improvisada.

Fonte: g1