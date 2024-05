Polícia garante segurança no Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus

Com a Operação Canário – Ação no Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) está criando ações de patrulhamento e saturação de área, na zona Oeste de Manaus. As ações são executadas pela 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em conjunto com o Serviço Extra Gratificado (SEG).





O comandante da 20ª Cicom, capitão PM Elison Nogueira, explica que, após seguir determinação do comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, o comandante do Comando de Policiamento de Área (CPA) Oeste, tenente-coronel PM Harison de Queiroz, reuniu com as equipes policiais para traçar estratégias de policiamento naquele local, após criminosos atacarem motoristas.

“No final de abril, algumas ocorrências chegaram ao nosso conhecimento de que alguns indivíduos, se aproveitando dessa localidade um pouco isolada, estavam atirando pedras em veículos que trafegavam nessa via e, após algumas reuniões, foi definido como o efetivo seria empregado naquele complexo”, destacou.

A atuação da PMAM naquela região é realizada através de Ponto de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV), que consiste em viaturas posicionadas em locais estratégicos, além do patrulhamento de rotina e incursão em comunidades localizadas nas adjacências da Cachoeira Alta.

“Essas ações fizeram com que não houvesse mais registro de casos de pedradas, que estavam acontecendo aqui no local; e também auxiliaram na contenção de outros crimes, como: roubos e furtos. É um policiamento que não cessa e funciona 24 horas, para que a gente possa atender a população da melhor forma possível”, explicou.

Rapidão

O primeiro trecho da construção do Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus, a maior obra de mobilidade urbana integrada da cidade, foi entregue pelo governador Wilson Lima, no dia 23 de outubro de 2023. Dividido em três etapas, o projeto totaliza 37,8 quilômetros de vias rápidas e modernas, que ligam as zonas sul, leste, norte e oeste da cidade.

Com 8,7 quilômetros, o trecho da obra do Rapidão Rodoanel Tarumã inicia no viaduto Lydia da Eira Corrêa, na zona norte, e segue até o encontro das avenidas do Turismo e Santos Dumont, na zona oeste de Manaus.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

“Os trabalhos aqui irão continuar. Qualquer fato criminoso não somente neste complexo, mas na área do Tarumã, Tarumã-Açu, entre em contato através da nossa linha direta 98842-1734, que será um prazer irmos até a população e sanar qualquer tipo de problema”, enfatizou o comandante da 20ª Cicom.