SSP-AM cumpre mandado de reintegração de posse no Armando Mendes

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), uma ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), de reintegração de posse. O mandado determinou a retirada de um grupo de pessoas que havia erguido uma ocupação irregular, no Armando Mendes, na zona leste de Manaus.





A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Estadual (GGI-E), órgão vinculado à SSP-AM. Os levantamentos realizados pelas equipes da SSP-AM identificaram que mais de 45 barracos improvisados foram erguidos no terreno, que pertence a uma empresa privada.

Ao todo, participaram da operação efetivos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), do Corpo de Bombeiros (CBMAM), do Grupo Integrado de Prevenção Invasões em Áreas Públicas (Gipiap), do TJAM, do Serviço Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e da Amazonas Energia.

Toda a operação, iniciada por volta das 6h, foi custeada pela empresa dona do imóvel, que ingressou com o requerimento de reintegração junto ao TJAM. Antes do cumprimento da ordem, foi solicitado que os ocupantes retirassem seus objetos pessoais como roupas e eletroeletrônicos e outros materiais usados nas construções.

A operação foi concluída sem alterações. Após o cumprimento da ordem, o terreno foi entregue ao proprietário, que deverá realizar os procedimentos para evitar novas ocupações.