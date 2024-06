Polícia apreende adolescentes de 16 e 17 anos por homicídio e latrocínio tentado

A Polícia Civil apreendeu, na terça-feira (11), dois adolescentes de 16 e 17 anos, pelos crimes de homicídio e tentativa de latrocínio. Os casos ocorreram em ocasiões e datas distintas nos bairros Santo Antônio e Cidade de Deus, zonas oeste e norte da capital.





Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial especializada, são duas ocorrências sem correlação entre si. O adolescente de 16 anos cometeu o crime contra um homem de 45 anos, no dia 8 de fevereiro deste ano. O adolescente foi motivado por um jovem de 19 anos, que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

“O rapaz de 19 anos também se relacionava com mulheres, o que causava ciúmes na vítima. Com isso, o homem encaminhou algumas fotos íntimas suas com o jovem para a mulher que ele estava se envolvendo. Isso gerou desentendimentos entre eles e, posteriormente, resultou na morte do homem”, detalhou a delegada.

Segundo a autoridade policial, o jovem combinou com o adolescente de matar o homem. Eles foram até a casa da vítima durante a madrugada, ambos armados com facas, ocasião em que o jovem iniciou uma luta corporal com o homem e o imobilizou com um “mata leão”. Na sequência, o adolescente desferiu cerca de cinco golpes na vítima, que foi a óbito.

As investigações em torno do caso iniciaram na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Como vários pertences da vítima, inclusive o carro dele, foram subtraídos, as diligências passaram a ser realizadas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFV), que localizou o jovem e o prendeu. Quanto ao adolescente, foi possível chegar ao seu paradeiro, pois a mãe dele encontrou o telefone da vítima na mochila dele e entregou o aparelho à polícia.

Em relação ao segundo caso, o adolescente de 17 anos estava sendo investigado em um procedimento que apura o crime de tentativa de latrocínio. A ação criminosa ocorreu em setembro de 2023, no bairro Cidade de Deus, zona norte, quando um homem chegava em sua residência e foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta, portando uma arma de fogo. Eles exigiram que a vítima entregasse seu aparelho celular.

“Em seguida, a dupla pediu o relógio do homem, e no momento em que ele iria entregar o segundo item, o garupa da moto efetuou um disparo que atingiu a coluna da vítima, deixando-a paraplégica. A pessoa que estava pilotando o veículo era o adolescente. A investigação chegou à Deaai mediante o 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegacia próxima de onde a ação criminosa ocorreu”, salientou.

A pessoa que efetuou o disparo tem nome e paradeiro incertos, mas o caso segue sob investigação.

Os adolescentes responderão por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tentativa de latrocínio, e ficarão à disposição do Juizado Infracional.