SSP-AM firma parceria com ONG para combater o tráfico de pessoas

Para combater o crime de tráfico de pessoas no estado Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) firmou parceria com a ONG The Exodus Road, que é uma organização sem fins lucrativos especializada em resgatar pessoas em invasões, bordéis e outros estabelecimentos de trabalho sexual.

Assinada em novembro, a cooperação visa desenvolver um programa conjunto no estado para combater o tráfico humano e a exploração sexual.

A ONG trabalha com os “mercenários da esperança”, que são agentes disfarçados e que se passam por clientes em casas de prostituição, para identificar as vítimas, que são detidas contra a sua vontade, e, em seguida, planejam com a polícia uma operação para prender os criminosos.

O investigador Antônio Felipe, do Departamento de Planejamento da SSP, destaca a importância dessa parceria para o estado. “É um passo muito grande que o sistema de segurança está dando para o combate do tráfico humano, principalmente no interior do nosso estado. Esse novo sistema veio para ajudar essas vítimas e prender os criminosos,” disse.

Policiais civis do Amazonas irão receber equipamentos para rastrear os traficantes e vão participar de um curso virtual para identificar as vítimas do trabalho sexual no estado do Amazonas. As datas para o início dos trabalhos estão sendo definidas.