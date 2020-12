STF determina que Bolsonaro e Salles prestem informações sobre desmatamento

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prestem informações sobre os dados anuais do desmatamento as medidas adotadas pelo governo na área.

A decisão da ministra foi tomada numa ação apresentada pela Rede Sustentabilidade. O partido aponta omissão do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento.

Bolsonaro e Salles terão cinco dias para enviar os dados. A ministra ainda pediu informações à Advocacia-Geral da União (AGU) e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Cármen Lúcia apontou que poderá analisar o caso independentemente do fato de a Corte estar em recesso de fim de ano.

G1