Superintendente da SRTE convida sindicatos para o 1º seminário das entidades no Amazonas

De forma inédita, a Superintendência do Trabalho do Amazonas (SRTE), promoverá nos próximos dias 06 e 07 de junho, o 1º Seminário para as Entidades Sindicais de Trabalhadores e Empregadores no Amazonas.





Evento será realizado no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida André Araújo, 200 – Aleixo, com a programação confirmada para iniciar às 13 horas, de quinta feira, 06 de junho.

De acordo superintendente do Amazonas, Francinete Lima, o seminário é destinado às organizações sindicais, aos trabalhadores e aos empregadores do Amazonas, como parte da programação da campanha que visa conscientizar as classes trabalhadoras do Estado sobre a organização sindical e a importância da entidade representativa de defesa dos direitos dos trabalhadores e suas atribuições.

Palestras

O palestrante Marcos Antônio Ferreira Costa, da Coordenação Geral do MTE, vai abordar o tema ‘Relevância do Direito Coletivo de Trabalho no Brasil’ e o papel institucional da Secretaria de Relações do Trabalho nos dias de hoje e os desafios para o movimento sindical no Amazonas.

O outro tema que será abordado pela coordenadora-geral de registro sindical do MTE, Elzilene Mendes Bastos Roriz Nascimento, é bastante aguardado pelos sindicalistas do Amazonas. A palestra refere-se ao ‘Registro Sindical’, estrutura, normas e serviços dos sindicatos no Estado onde, por sua complexidade geográfica, os sindicatos quase que concentram as suas atividades na capital amazonense.

Ainda dentro do ciclo de palestras, o Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, Marco Antônio Ferreira Costa, falará sobre o tema, Relações de Trabalho, Registro de instrumento coletivo e Mediação Coletiva, na sexta feira (07).

A superintendente Francinete Lima convida os participantes a fazerem as suas inscrições no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl0COow6tVuqJ5i7awOx73bQX4xTBWkucOWH0fP9mv-ZSaQ/viewform

As inscrições são gratuitas e o número de vagas é limitado. Termina quando todas as vagas estiverem preenchidas.

Confira a programação:

1º Dia – 06/06 – Quinta-feira

13h – Credenciamento

13:30h – Abertura Ciclo de Palestras

14h – RELEVÂNCIA DO DIREITO COLETIVO DE TRABALHO NO BRASIL – O papel institucional da Secretaria de Relações do Trabalho. Palestrante – Marco Antônio Ferreira Costa – Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho.

15h – REGISTRO SINDICAL – Estrutura, normas e serviços. Palestrante – Elzilene Mendes Bastos Roriz Nascimento – Coordenadora Geral de Registro Registro Sindical.

16h – Debate com os palestrantes

2º Dia – 07/06 – Sexta-feira

8h30h – Credenciamento e Ciclo de Palestras

9h – RELAÇÕES DO TRABALHO – Registro de instrumento coletivo e Mediação Coletiva. Palestrante – Marco Antônio Ferreira Costa – Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho.

10h30 – Debate