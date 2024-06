Surto de bactéria “devoradora de carne” alarma Japão com recorde de casos

O Japão enfrenta um surto preocupante de síndrome do choque tóxico estreptocócico (STSS), uma infecção bacteriana rara e potencialmente fatal. De acordo com dados oficiais, o número de casos atingiu níveis recordes, causando apreensão nas autoridades de saúde. Até o dia 2 de junho, o Ministério da Saúde do Japão contabilizou 977 casos de STSS, com 77 mortes registradas entre janeiro e março deste ano. Este número já supera o recorde do ano passado e representa o maior número de infecções por essa bactéria desde 1999.





Sintomas e riscos da STSS

A STSS é causada pela bactéria streptococcus A, que geralmente provoca apenas febre e infecções de garganta em crianças. No entanto, em casos raros, a bactéria se torna invasiva, produzindo uma toxina que se espalha pela corrente sanguínea e leva a complicações graves. Os sintomas da STSS incluem:

• Febre alta

• Dores musculares intensas

• Vômitos

• Diarreia

• Erupções cutâneas

• Em casos graves: pressão arterial baixa, inchaço e falência múltipla de órgãos

Causas do aumento ainda são um mistério

As autoridades de saúde estão investigando as causas do aumento repentino de casos de STSS no Japão. Algumas hipóteses sugerem que o enfraquecimento do sistema imunológico devido à pandemia de Covid-19 possa estar contribuindo para a proliferação da bactéria.

O aumento significativo nos casos de STSS preocupa as autoridades de saúde, que estão em alerta para controlar o surto e investigar as causas subjacentes. A prevenção e o tratamento precoces são cruciais para reduzir a mortalidade associada a esta infecção grave.

A situação destaca a importância da vigilância contínua e das medidas de saúde pública para combater surtos de doenças infecciosas. As autoridades estão tomando medidas para aumentar a conscientização sobre os sintomas da STSS e garantir que a população saiba como procurar ajuda médica imediatamente se necessário.

