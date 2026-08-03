segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas TCE-AM julga 164 processos na sessão desta terça-feira (04)

TCE-AM julga 164 processos na sessão desta terça-feira (04)

Por
Redação 5
-
Foto: Filipe Jazz/DICOM TCE-AM

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, nesta terça-feira (4), a 23ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, quando os conselheiros vão analisar 164 processos. Presidida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a sessão terá início às 10h e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Corte.

Entre os processos em pauta, 18 retornam para julgamento após pedidos de vista. O grupo reúne sete prestações de contas anuais, quatro embargos, três recursos, três representações e uma fiscalização.


Os outros 146 processos integram a pauta ordinária da sessão. A relação inclui 38 recursos, 35 representações, 31 embargos de declaração, 14 prestações de contas anuais, 14 cobranças executivas de débitos, três tomadas de contas especial, três auditorias, quatro acompanhamentos, duas consultas e duas fiscalizações de atos de gestão.

Artigo anteriorDenis Minev defende na ACA investimentos em modernização no setor comercial para fazer frente à conferência asiática – por Osíris Silva
Próximo artigoFiscalização remove cinco veículos e registra 65 autuações na zona Centro-Sul

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.