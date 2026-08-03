Fiscalização remove cinco veículos e registra 65 autuações na zona Centro-Sul

Condutores sem habilitação, tentativas de esconder placas e passageiros sem capacete foram algumas das irregularidades encontradas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, na noite de domingo, 2/8.

A iniciativa integra a operação “Mobilidade Segura”, que atua em todas as áreas da cidade para promover um trânsito mais seguro a condutores e pedestres. A ação contou com apoio da Guarda Municipal de Manaus (GMM).





Na ocasião, cinco veículos foram removidos e 34, retidos. Foram expedidas ainda 65 autuações e realizadas 273 abordagens a motocicletas e veículos de passeio.

Durante a operação, um motociclista transportava dois passageiros no veículo, sendo um deles uma criança sem capacete. Em outra situação irregular, uma motocicleta estava com a placa parcialmente coberta para dificultar a identificação.

“Esse tipo de situação deve ser combatido, porque são esses veículos que trafegam em alta velocidade e cometem outras irregularidades. E tentam esconder a placa para ludibriar a fiscalização”, explicou o diretor de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

O diretor ainda enalteceu a importância da operação. “O nosso foco não é apenas punir, mas retirar de circulação qualquer conduta que coloque em risco a vida da população que transita diariamente pelas vias da capital”, destacou.