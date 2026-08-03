‘Dia dos Pais Premiado’ sorteia prêmios para incentivar compras no comércio popular

A Prefeitura de Manaus realizará, no dia 31/8, o sorteio da campanha “Dia dos Pais Premiado”, uma ação voltada ao fortalecimento do comércio popular e ao incentivo às compras nas galerias administradas pelo município.

Durante o período da campanha, os consumidores que realizarem compras nas lojas credenciadas receberão um cupom a cada R$ 30 em compras, para concorrer a prêmios especiais. Os cupons deverão ser preenchidos com os dados do participante e indicar o espaço onde a compra foi realizada: galeria Espírito Santo, galeria dos Remédios, ambos na zona Sul, ou shopping Phelippe Daou, zona Norte.





“O ‘Dia dos Pais Premiado’ é uma iniciativa que une incentivo ao consumo, fortalecimento da economia local e valorização dos nossos empreendedores. Queremos que a população prestigie as galerias populares e o shopping Phelippe Daou, que oferecem produtos de qualidade, preços acessíveis e geram emprego e renda para centenas de famílias. Além de encontrar o presente ideal para o Dia dos Pais, o consumidor ainda concorre a prêmios que tornam essa campanha ainda mais atrativa. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus para movimentar o comércio popular e fortalecer o empreendedorismo na nossa cidade”, destacou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

O sorteio acontecerá simultaneamente nos três espaços participantes. Em cada local serão sorteados um notebook, uma televisão, um celular, uma bicicleta e um ar-condicionado, premiando consumidores que prestigiam os empreendedores locais.

Com a iniciativa, a Semtepi busca impulsionar as vendas durante o período que antecede o Dia dos Pais, fortalecendo o comércio popular, valorizando os pequenos empreendedores e proporcionando aos consumidores a oportunidade de concorrer a prêmios de grande interesse, estimulando a movimentação econômica nos centros comerciais municipais.